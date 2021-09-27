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Киев спрогнозировал сокращение или прекращение транзита газа в Венгрию через Украину

Виктория Сикерина

Политика
Киев спрогнозировал сокращение или прекращение транзита газа в Венгрию через Украину
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Украина допустила частичное сокращение или полное прекращение транзита газа через страну из России в Венгрию. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщил руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

По его словам, Газпром всегда максимально использует техническую возможность обойти Украину и запустить газопровод через транзитные пути.

— Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительного дальнейшего сокращения или полной остановки транзита в Венгрию через Украину. Поэтому техническая достройка «Северного потока — 2» создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года, — сказал Сергей Макогон.

Директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова добавила, что Украина остается надежным и эффективным партнером для Венгрии.

— Несмотря на то что до последнего момента уверяли нас в том, что они заинтересованы в продлении транзита через Украину, было подписано соглашение, которое фактически игнорирует украинский маршрут, — цитирует РИА Новости слова Ольги Бельковой.

В понедельник, 27 сентября, Газпром и Венгрия заключили договор на поставку газа в течение 15 лет.

В рамках реализации соглашения венгерская сторона будет получать четыре с половиной миллиарда кубометров топлива на протяжении этого времени. Большая часть газа будет поступать в Венгрию через Сербию, а остальная — через Австрию.

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