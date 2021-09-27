Ретейлер IKEA продолжит продавать игрушечных акул в России

Фото: ТАСС/TOMASZ GZELL

Ретейлер IKEA продолжит продавать игрушечных акул «Блохэй» на территории России, несмотря на новость об остановке реализации такого товара. Об этом сообщили в понедельник, 27 сентября, на официальной странице компании в Twitter.

— Возможно, произошло недопонимание. Акулы «Блохэй» не покидают ассортимент IKEA Россия в ближайшем будущем, — написали в IKEA.

Мягкая игрушка под названием «Синяя акула» или «Блохэй» стала очень популярной среди поклонников компании и пользователей сети. У декоративного предмета есть даже фан-страница в социальных сетях, передает ТАСС.

С 29 сентября по 3 октября Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» и «Центр художественных промыслов» пригласили москвичей и гостей столицы на выставку-ярмарку «Жар-птица. Осень 2021».

Посетители выставки смогут принять участие в мастер-классах, где секреты профессионального мастерства раскроют художники промыслов различных ремесел: гончарства, резьбы по кости, камню и дереву, росписи по дереву, ткани и металлу, лепки игрушки, кружевоплетению.