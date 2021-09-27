Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ретейлер IKEA продолжит продавать игрушечных акул в России

Виктория Сикерина

Общество
Ретейлер IKEA продолжит продавать игрушечных акул в России
Фото: ТАСС/TOMASZ GZELL

Ретейлер IKEA продолжит продавать игрушечных акул «Блохэй» на территории России, несмотря на новость об остановке реализации такого товара. Об этом сообщили в понедельник, 27 сентября, на официальной странице компании в Twitter.

— Возможно, произошло недопонимание. Акулы «Блохэй» не покидают ассортимент IKEA Россия в ближайшем будущем, — написали в IKEA.

Мягкая игрушка под названием «Синяя акула» или «Блохэй» стала очень популярной среди поклонников компании и пользователей сети. У декоративного предмета есть даже фан-страница в социальных сетях, передает ТАСС.

С 29 сентября по 3 октября Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» и «Центр художественных промыслов» пригласили москвичей и гостей столицы на выставку-ярмарку «Жар-птица. Осень 2021».

Посетители выставки смогут принять участие в мастер-классах, где секреты профессионального мастерства раскроют художники промыслов различных ремесел: гончарства, резьбы по кости, камню и дереву, росписи по дереву, ткани и металлу, лепки игрушки, кружевоплетению.

Читайте также:
Россия#игрушкапроизводство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Старые иномарки: цены притормозят

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Все мнения
О проекте