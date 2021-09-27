Младший сын Орбакайте рассказал, сколько зарабатывает за час

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Сын Кристины Орбакайте Дени, которого она родила в браке с успешным предпринимателем Русланом Байсаровым, делает первые шаги в бизнесе после окончания учебы в Великобритании.

23-летний выпускник Оксфорда рассказал, что основал собственное агентство, которое занимается организацией праздников и мероприятий. Сам он является директором компании и, кроме того, проводит фотосессии.

— Студия, реквизит, от этого очень многое зависит. Мы берем от четырех-пяти тысяч рублей в час. Надо же с чего-то начинать. Фирма еще не глобальная, но это мое детище, я его очень люблю! — заявил в эфире телеканала НТВ Байсаров-младший.

Он не стал скрывать того, что известные родители оказывают ему поддержку. Так, звездная мама «подкидывает» Дени проекты, а отец делится опытом в управлении.

— Я с ним реально иду рука об руку. Конечно, хочется независимости, я к этому иду, но мне проще прийти к этому самому со своим опытом, — заключил начинающий предприниматель, выразив надежду, что в будущем ему удастся выйти на «большой уровень».

До этого Кристина Орбакайте рассказала о недуге своего старшего сына Никиты Преснякова, став гостьей программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Некоторое время назад у него были обнаружены холестериновые полипы в желудке.