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Более двух тысяч карт «Тройка» приобрели пассажиры на вокзалах и станциях Мострансавто

Анастасия Колоскова

Город
Более двух тысяч карт «Тройка» приобрели пассажиры на вокзалах и станциях Мострансавто
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Более 2,2 тысячи карт «Тройка» купили пассажиры на автовокзалах и автостанциях Мострансавто с февраля 2021 года. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

В пресс-службе отметили, что оплатить проезд «Тройкой» пассажиры могут более чем в 2,7 тысячи автобусов Мострансавто, курсирующих по 700 маршрутам Московской области. О возможности расплатиться «Тройкой» информируют специальные стикеры в салонах транспортных средств.

— Лидирует по количеству реализованных карт МАП № 10 Королева: пассажиры данного филиала приобрели более 750 карт. Повышенным спросом они также пользовались в МАП № 2 Коломны и МАП № 7 Истры, на транспортных объектах которых жители и гости региона суммарно купили около 500 карт, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Пассажирам напомнили, что приобрести карту «Тройка» можно в кассах 31 автовокзала и автостанции Мострансавто. Ее стоимость составляет 50 рублей.

На прошлой неделе в столичном департаменте транспорта сообщили, что проекту «Время ранних» исполнился год. С момента запуска программы москвичи совершили свыше 19 миллионов поездок в метро со скидкой.

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