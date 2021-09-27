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Хромченко назвала обувь, в которой женщины будут выглядеть стройнее и моложе

Анастасия Колоскова

Общество
Хромченко назвала обувь, в которой женщины будут выглядеть стройнее и моложе
Фото: instagram/evelinakhromtchenko

Брутальные ботинки на толстой подошве способны улучшить образ любой женщины. Об этом рассказала на шоу Первого канала «Модный приговор» ведущая Эвелина Хромченко.

Героиня проекта продефилировала по подиуму в длинном свободном платье с крупным воланом, которое дополнила туфельками на каблуке с открытым носком. Образ был подготовлен «народным стилистом».

Комментируя выход, стилист Эвелина Хромченко отметила, что в этом комплекте более выигрышными оказались бы ботинки на грубой подошве.

— Конечно, это платье украшает нашу героиню. Но если бы мы эти очень дамские туфли заменили на грубые ботинки, наша героиня бы плюс ко всему похудела бы и сбросила возраст прямо у нас на глазах, несмотря на то что мы бы ее поставили на плоскую подошву. Такое платье замечательно с грубой обувью смотрится! — заключила эксперт.

До этого Эвелина Хромченко показала идеальный наряд для женщин с фигурой «груша», отметив, что таким дамам важно выдвинуть на первый план свою талию и уравновесить бедра.

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