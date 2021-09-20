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«Все корректно»: Хромченко показала идеальный наряд для женщин с фигурой «груша»

Анастасия Волоснова

Общество
«Все корректно»: Хромченко показала идеальный наряд для женщин с фигурой «груша»
Фото: Елена Горбачева / Вечерняя Москва

Женщинам с фигурой «груша» важно выдвинуть на первый план свою талию и уравновесить бедра. Об этом рассказала на шоу Первого канала «Модный приговор» ведущая Эвелина Хромченко.

На шоу пришла 35-летняя гостья Евгения с тонкой талией, хрупкими плечами и массивными бедрами. Стилисты выбрали для девушки костюм, который подчеркивал особенности ее фигуры.

— Сейчас все очень корректно зафиксировано на очень тонкой части ее фигуры — на талии. Благодаря портупее с подвеской из этой маленькой сумочки, благодаря степени приталенности этого костюма, благодаря чуть-чуть расширенному плечевому поясу, который достигается за счет подплечников и кроя, — пояснила Хромченко.

До этого Хромченко показала, как должны одеваться женщины после 40 лет.

5 сентября стилист Влад Лисовец рассказал, что самым модным элементом стрижки осенью–зимой 2021 года по-прежнему остаются всевозможные челки: короткие, удлиненные, «шторка» — только не очень четкие. Тренд на формы стрижек — «обросшие головы», как в конце 70-х — начале 80-х у парней.

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