Хромченко показала, как должны одеваться женщины после 40 лет

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В очередной программе «Модный приговор» на Первом канале новой героиней стала Лариса, которой за 50 лет, но она никак не хочет прощаться со стилем своей молодости из 90-х годов. При этом женщина скрывает свой возраст, говоря людям, что ей «немного за 40».

Стилист Эвелина Хромченко высказалась, что женщины должны одеваться в соответствии со своим возрастом, ухаживать за собой, и благодаря этому они будут выглядеть моложе. А вовсе не из-за нарядов для юных девушек и отрицания прожитых лет.

Специалисты подобрали новый образ для героини, и когда она вышла на подиум, то телеведущая пришла в восторг. Она заметила, что это очень хороший вариант для статусных модных дам, так как аутфит стройнит, освежает и отвечает сразу нескольким трендам.

Ларису облачили в белый брючный костюм с жакетом в мелкую вертикальную полоску, а также в изящные туфли-лодочки в тон одежде.

— Это отличный комплект, который аккумулирует несколько трендов! Во-первых, это белая обувь. Во-вторых, это брючный костюм. В-третьих, это брючный костюм-тройка. В-четвертых, это широкие белые брюки. В-пятых, это костюм в тонкую вертикальную полоску в мужском стиле. В-шестых, это золотые цепи в качестве украшений, — прокомментировала образ героини Хромченко.

Фото: Модный приговор

Ранее Хромченко назвала модные в этом сезоне оттенки оранжевого.

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