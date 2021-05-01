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Хромченко назвала модные в этом сезоне оттенки оранжевого
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Хромченко назвала модные в этом сезоне оттенки оранжевого

Анастасия Колоскова

Общество

Стилист Эвелина Хромченко рассказала о трендовых оттенках оранжевого цвета, который активно используют модные дизайнеры на протяжении уже нескольких сезонов.

Она объяснила такую любовь к оранжевому цвету тем, что он близок к красному, но при этом не имеет его негативных коннотаций, связанных, например, с агрессией.

По словам Хромченко, в весенне-летнем сезоне самыми актуальными станут два оттенка.

— Это разбеленный и достаточно активный, который очень хорошо проверять на правильность по старым советским клумбам, которые обожали высаживать ноготками, календулой, бархатцами, — рассказала стилист в эфире очередного выпуска передачи «Модный приговор» на Первом канале.

Телеведущая отметила, что оранжевый цвет является антидепрессантом, который помогает выйти из драматичного периода жизни, позволяет ощутить энергию солнца.

Хромченко назвала модные в этом сезоне оттенки оранжевогоФото: Первый канал

Хромченко продемонстрировала, как использовать оранжевый цвет в одежде разных стилей, включая вечерний и деловой.

Ранее Эвелина Хромченко назвала платья, которые можно использовать на все случаи жизни.

Читайте также: «Топ женственности!»: Александр Васильев высказался о модных в этом сезоне брюках

модацветаЭвелина Хромченко
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