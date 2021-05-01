Хромченко назвала модные в этом сезоне оттенки оранжевого
Стилист Эвелина Хромченко рассказала о трендовых оттенках оранжевого цвета, который активно используют модные дизайнеры на протяжении уже нескольких сезонов.
Она объяснила такую любовь к оранжевому цвету тем, что он близок к красному, но при этом не имеет его негативных коннотаций, связанных, например, с агрессией.
По словам Хромченко, в весенне-летнем сезоне самыми актуальными станут два оттенка.
— Это разбеленный и достаточно активный, который очень хорошо проверять на правильность по старым советским клумбам, которые обожали высаживать ноготками, календулой, бархатцами, — рассказала стилист в эфире очередного выпуска передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Телеведущая отметила, что оранжевый цвет является антидепрессантом, который помогает выйти из драматичного периода жизни, позволяет ощутить энергию солнца.
Хромченко продемонстрировала, как использовать оранжевый цвет в одежде разных стилей, включая вечерний и деловой.
Ранее Эвелина Хромченко назвала платья, которые можно использовать на все случаи жизни.
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