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«Палочки-выручалочки»: Хромченко назвала платья на все случаи жизни
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Палочки-выручалочки»: Хромченко назвала платья на все случаи жизни

Анастасия Колоскова

Общество

В эфире шоу о моде на Первом канале, героями которой стали участницы конкурса «Утренняя звезда», стилист Эвелина Хромченко назвала платья, которые выручат женщину в любой ситуации.

Комментируя образ героини шоу Жени Отрадной, которая появилась на подиуме в красном платье, Хромченко отметила, что маленькое красное платье, как и аналогичный наряд черного и белого цвета, является беспроигрышным вариантом для разных случаев.

— Маленькие компактные платья, которые распространяют свои чары на коктейльные мероприятия, на мероприятия средней степени торжественности, окрашенные в черный, красный, белый цвета, — это своего рода палочки-выручалочки. Когда ты не знаешь, что конкретно надеть, то лучше выбирай их. Маленькое платье никогда не подведет, — заявила телеведущая во время передачи «Модный приговор».

Ранее Хромченко рассказала, какой джемпер никогда не выйдет из моды.

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модаплатьеЭвелина Хромченко
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