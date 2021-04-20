«Топ женственности!»: Александр Васильев высказался о модных в этом сезоне брюках

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Историк моды Александр Васильев похвалил выбор стилистов для героини телепередачи Первого канала «Модный приговор», которая предстала на главном модном подиуме страны в брюках, сочетающих сразу три тренда сезона: длину в пол, лампасы и желтый цвет.

— Генеральские брюки с лампасами — это топ женственности! — заметил Васильев.

Он обратил внимание, что дамы, использующие вещи, которые перешли из мужского гардероба, выглядят в них чарующе. Это же касается и брюк с лампасами.

В свою очередь стилист Эвелина Хромченко отметила, что брюки экстремальной длины, которые приобрели актуальность, непрактичны в носке, так как быстро пачкаются, однако стильно выглядят. Помимо этого, наряд удлиняет ноги и маскирует лишний вес, заключила телеведущая во время передачи «Модный приговор».

Ранее Хромченко рассказала, какие брюки не следует покупать женщинам.

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