«Тельняшки, цветочные платья и бра»: стилист назвала главные летние тренды

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Стилист Виолетта Алексеева рассказала, на какие актуальные тренды стоит обратить свое внимание модницам летом 2021 года.

По ее словам, в этом году вернулась мода на завязки. Они будут к месту на юбках и платьях с запахом, а также на рубашках, особенно на коротких льняных. Также, в гардероб модниц должны вернуться балетки, которые приобрели небывалую популярность в «нулевых», но затем вышли из моды. Будущим летом актуальна будет обувь ярких цветов, таких как оранжевый, изумрудный, розовый, а также нюдовых оттенков.

Фото: instagram.com

В этом сезоне остаются в тренде свободные рубашки, которые завоевали любовь своими удобством и практичностью. Этот предмет гардероба будет уместен как в офисе, так и во время прогулки или вечеринки. Летом 2021-го есть смысл приобретать рубашки из атласа или шелка. Для повседневной носки стилист рекомендует остановиться на изделии из льна, хлопка или вискозы. Особый шик образу добавит способ, когда полы рубашки заправляются крест-накрест в брюки или юбку.

Виолетта Алексеева рекомендовала в этом году носить пояса не только на брюках, но и добавлять аксессуар в образ с юбками, платьями и другой одеждой. Особую актуальность приобретают акцентные пояса, в том числе, в корсетном стиле или с массивной пряжкой.

По мнению стилистов, этим летом в гардеробе любой модницы должна быть тельняшка, которую можно сочетать с шортами, юбками, джинсами или брюками. Среди самых популярных цветов полос — красный, синий и бежевый.

Фото: instagram.com

В моду вернулись платья с крупным цветочным принтом. Модные магазины уже представили наряды с розами, лютиками, маками, гибискусами и другими цветами.

Любительницам эпатажа можно смело обратить внимание на бра, которые в этом году можно сочетать с пиджаками, рубашками, кардиганами и тренчами. Кроме того, стилист отметила, что можно надеть миниатюрные топики поверх кофты или платья.

Остаются актуальными и минималистичные босоножки, которые хороши как для повседневности, так и для выхода в свет. Стилист добавила, что летом стоит отдать предпочтение одежде ярких цветов и их смелым сочетаниям, сообщает Пятый канал.

Ранее стилист Эвелина Хромченко назвала модные в этом сезоне оттенки оранжевого.

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