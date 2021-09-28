Врач объяснила, какую воду надо пить при проблемах с щитовидкой и депрессиях

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Минеральная вода — прекрасный напиток, утоляющий жажду и снабжающий организм полезными микроэлементами. Однако далеко не все виды этого напитка одинаково полезны. «Вечерняя Москва» узнала у врача, в каких случаях минералка может нанести серьезный вред вашему организму.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, на сегодняшний день минеральную воду делят на три вида — столовая, лечебно-столовая и лечебная. Каждый из этих вариантов нужно употреблять по особым правилам:

— Столовая вода имеет наименьшую минерализацию. В лечебно-столовой она не превышает десяти граммов, а вот в лечебной эта цифра значительно выше. Следовательно, первый вариант подходит абсолютно всем, кроме детей и подростков, поскольку у них своя отдельная вода. Второй вариант актуален для людей, которые хотят пройти профилактику аутоиммунных заболеваний и специально пьют такую воду. А вот лечебная назначается строго по рекомендации медика и имеет широкий спектр воздействия.

Так, по словам диетолога, в категорию лечебных вод входят напитки, в которых концентрация минерализации превышает десять граммов:

— В зависимости от заболевания, врач сам выбирает воду с определенными микроэлементами, которые должны помочь пациенту решить его проблему. Например, при болезнях желудка назначается минеральная вода, в которой содержится щелочь. Она помогает вывести опасные соединения и очищает микрофлору желудка от бактерий.

При гипертиреозе и аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы, заметила Соломатина, пациенту рекомендуют пропить курс лечебной воды с высоким содержанием йода. Магниевая вода применяется при повышенном давлении, депрессии и стрессах:

— Хлоридная — обладает желчегонным свойством, поэтому люди, у которых проблемы с желчным пузырем, могут пропивать этот вариант минералки, чтобы усилить работу внутренних органов.

Эксперт уточнила, что любую лечебную воду следует употреблять непродолжительными курсами в три-четыре недели с дальнейшим повтором, если болезнь снова начала проявляться. Без назначения врача неконтролируемое потребление лечебной воды, добавила специалист, может привести к обратному эффекту и вызвать обострение некоторых скрытых болезней:

— Тем, кому в принципе противопоказано употреблять напитки, насыщенные углекислым газом, лучше не ставить над собой опыты и не потреблять лечебные воды, как и лечебно-столовые.

Это, уточнила Соломатина, прежде всего, касается людей, страдающих гастритом и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.