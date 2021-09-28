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Пять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Махачкале

Юлия Курганова

Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Махачкале
Фото: mos.ru

Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Махачкале, в результате пострадали пять человек. Об этом сообщили во вторник, 28 сентября, в пресс-службе МЧС России.

В 04:30 поступило сообщение о происшествии в поселке Новый Хушет на улице Кайтуева. По прибытии к месту вызова сотрудники МЧС установили, что произошел хлопок газа в пристройке к частному жилому дому.

По предварительной информации, пострадали пять человек, из них трое детей. Пострадавших доставили в районную больницу, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Отмечается, что после взрыва возгорания не последовало. Ударной волной в здании частично повреждена кровля и выбиты двери, несущие конструкции не нарушены. В настоящее время устанавливается причина происшествия, передает ТАСС.

взрыв.mp4 / Видео: МЧС Дагестан

27 сентября хлопок газа произошел в жилом доме под Пензой. В результате случившегося пострадали два человека.

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