Центр амбулаторной онкопомощи в Боткинской больнице принял первых пациентов

Фото: М. Мишина / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия, Москва, 2-й Боткинский проезд, 3с2 Карта всех событий

Новый центр амбулаторной онкологической помощи, расположенный в недавно отремонтированном пятиэтажном корпусе в Боткинской больнице, начал прием пациентов. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она назвала открытие центра важным шагом в развитии нового стандарта онкопомощи в Москве.

— Теперь жители Западного округа с онкологическими заболеваниями смогут получать в одном месте все виды диагностики и лечения — начиная от выявления первых признаков злокачественных новообразований и заканчивая диспансерным наблюдением. Это обеспечивает преемственность в лечении пациента на всех этапах, — отметила заместитель мэра.

Центр сможет проводить ежегодно до 160 тысяч консультаций, что почти в два раза больше, чем удавалось ранее. Пациентам центра доступны самые современные виды диагностики и цифровые технологии, а также одновременное ведение несколькими специалистами. По словам Анастасии Раковой, такой подход соответствует лучшим мировым стандартам в организации онкологической помощи.

Центр оснащен операционной с палатой пробуждения на четыре койки для выполнения малых операций и биопсии. Помимо этого, в здании находится дневной стационар на 22 койки, который позволяет проводить до 25 тысяч курсов химиотерапии в год, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель главного врача ГКБ им. С. П. Боткина по медицинской части, врач-хирург Дмитрий Греков ранее рассказал «Вечерней Москве», зачем он нужен новый центр амбулаторной онкологической помощи и какую помощь будут в нем оказывать.