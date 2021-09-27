От диагностики до специализированного лечения: как работает Центр амбулаторной онкологической помощи Москвы

Фото: Департамент здравоохранения Москвы

В Москве на базе Городской клинической больницы им. С. П. Боткина открылся Центр амбулаторной онкологической помощи. Зачем он нужен и какую помощь будут в нем оказывать, «Вечерней Москве» рассказал Дмитрий Греков, заместитель главного врача ГКБ им. С. П. Боткина по медицинской части, врач-хирург.

Фото: Департамент здравоохранения Москвы

— Расскажите, что представляет из себя Центр амбулаторной онкологической помощи?

— Центр амбулаторной онкологической помощи — это структурное подразделение Боткинской больницы, в котором оказывается весь спектр онкологической помощи пациентам Западного административного округа — от диагностики и постановки диагноза до специализированного лечения и дальнейшего наблюдения. Он нужен в первую очередь для того, чтобы пациенты могли пройти лечение в одном месте и у высококвалифицированных специалистов.

Раньше онкологические отделения были рассредоточены по всему Западному округу, пациент тратил много времени на посещение медицинских учреждений, потому что получить консультацию можно было в одном месте, диагностику — в другом, лечение — в третьем и так далее. Такие центры в соответствии с новым московским стандартом онкопомощи появятся при каждом из шести якорных онкологических стационаров столицы, чтобы пациенты каждого округа получали специализированное лечение в стенах одного медицинского учреждения. Таким образом будут обеспечены преемственность медицинских решений и лечение пациента, его дальнейшее наблюдение будет находиться в руках одной команды врачей.

— Какая помощь будет оказываться пациентам в ЦАОП? Какая диагностика?

— Как я уже говорил, у нас созданы все условия, чтобы пациент смог получить всю необходимую онкологическую помощь, это касается и диагностических процедур. Список диагностических исследований самый широкий — это и УЗДГ, ЭХО-КГ, ЭКГ, МРТ, КТ, и дерматоскопия, и, конечно же, биопсия, которую можно сделать уже во время первичного приема, что значительно ускорит верификацию диагноза у пациентов с подозрением на онкологию. Как вы понимаете, от скорости постановки правильного диагноза часто зависит и исход лечения. Для проведения биопсий в ЦАОП есть собственная операционная с палатой пробуждения.

— В чем преимущества ЦАОП по сравнению с привычными онкологическими отделениями?

— Кроме всего перечисленного выше, огромным преимуществом является и собственная современная молекулярно-биологическая лаборатория, расположенная на территории больницы, здесь проводится весь спектр цитогенетических и молекулярно-генетических исследований. К тому же в условиях многопрофильного стационара у наших пациентов есть возможность получать лечение не только по основному заболеванию, но по всем сопутствующим.

Также не могу не отметить то, в каких комфортных и приятных условиях проходят лечение пациенты. Здесь предусмотрены пространства для уютного ожидания и отдыха пациентов и сопровождающих. В залах химиотерапии расположены многофункциональные кресла, каждое кресло оборудовано пультом управления и планшетом, специальной автоматической шторой, которую пациент может сам закрыть, кнопкой вызова медицинского персонала. Пациент самостоятельно может регулировать высоту, угол наклона, положение спинки, выбирать для просмотра фильм или читать книгу. На самом деле это очень важно, ведь химиотерапия занимает от двух до четырех часов. Мы очень хотели, чтобы это время было максимально комфортным для пациента. И я надеюсь, нам это удалось.

Фото: Департамент здравоохранения Москвы

— Дизайн и обстановка специально продумывались под потребности онкологических пациентов?

— Конечно. Мы тщательно подходили к дизайну, для нас было важно создать домашнюю, теплую обстановку. Спокойные пастельные тона, мягкая мебель, диваны и кресла, аквариум, мини-камин — наш ЦАОП совсем не напоминает больницу, но точно настраивает пациента на позитивный лад. Ведь правильный настрой — это одно из важнейших условий успешной борьбы с болезнью. В кабинете приема врачей-онкологов предусмотрено место не только для пациента, но и для сопровождающего родственника. В новом здании создана безбарьерная среда — удобные пандусы, вместительные лифты, широкие двери в кабинеты врачей и санитарные комнаты. Для пациентов ЦАОП на территории будет оборудована парковка.

— Какие перспективы развития онкологической службы в Боткинской больнице?

— Открытие нового корпуса позволит нам принимать в два раза больше пациентов, причем записаться к онкологу можно будет в самые короткие сроки, плюс ранняя диагностика и своевременное лечение — наши основные преимущества. Все это выведет онкологическую помощь на качественно новый уровень с полностью замкнутым циклом: от первичного обращения, диагностики с использованием мощностей стационара, проведением профессионального онкоконсилиума до своевременного начала лечения (онкохирургия, противоопухолевая лекарственная терапия) с последующим диспансерным наблюдением пациентов.