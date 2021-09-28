Пять улиц на западе столицы благоустроят в формате «от дома до дома»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Барвихинская улица Карта всех событий

Пять улиц на западе Москвы приведут в порядок в формате «от дома до дома». Общая площадь благоустроенных территорий составит 60 гектаров. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Антон Акулов.

Формат «от дома до дома» подразумевает комплексный капремонт территории — от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне. Он входит в общегородскую программу благоустройства «Мой район».

Акулов отметил, что при выборе улиц, подлежащих ремонту, специалисты ориентируются на состояние дорог, сроки между ремонтами, интенсивность движения и близость важных объектов.

— Задача не только в том, чтобы отремонтировать дороги и привести их в нормативное состояние, но и обеспечить безопасность — установить новые светофоры, организовать островки безопасности и обустроить новые пешеходные переходы с контрастным освещением. Сейчас работы ведутся на улицах Барвихинской, Наташи Ковшовой и 50 лет Октября, а также на Ломоносовском проспекте и на участке Университетского — от Мосфильмовской улицы до Мичуринского проспекта, — рассказал он.

На этих участках установят 357 фонарей и 98 торшеров, обновят асфальт на тротуарах и проезжей части. В общей сложности работы пройдут на 400 тысячах квадратных метров. Здесь появится порядка 230 тысяч квадратных метров газона. Специалисты уберут под землю провода и оборудуют ливневки.

На улицах также установят 45 современных остановочных павильонов для городского транспорта с бесплатным Wi-Fi и зарядными устройствами и оборудуют более 620 парковочных мест. На проезжей части установят 19 новых светофоров, а на пешеходных переходах — 367 опор контрастного освещения.

Акулов уточнил, что на Ломоносовском проспекте сделают велодорожку и 12 новых съездов между самим проспектом и дублером, а также организуют выделенную полосу для общественного транспорта.

— На Университетском проспекте количество парковок увеличится до 85 машино-мест. Их обустроят параллельно движению — так обеспечивается лучшая видимость, следовательно, это безопаснее. А улицы 50 лет Октября и Наташи Ковшовой станут полноценными пешеходными зонами среди жилого массива, приводит слова заместителя главы департамента официальный сайт мэра Москвы.

Он также добавил, что на Барвихинской улице благоустроят площадку и подходы к местному мемориалу — огневой точке времен Великой Отечественной войны. Основные работы завершат до конца сентября.

27 сентября в Комплексе городского хозяйства рассказали о новом общественном пространстве с игровой зоной и тренажерами, которое появилось на востоке столицы.