Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новое общественное пространство появилось в районе Новокосино

Анастасия Волоснова

Город
Новое общественное пространство появилось в районе Новокосино
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Новокосино Карта всех событий

Новое общественное пространство с игровой зоной и тренажерами появилось на востоке столицы. Об этом рассказали в понедельник, 27 сентября, в Комплексе городского хозяйства.

На территории организовали скейт-парк и памп-трек, велосипедную дорожку. Специалисты установили свыше ста опор наружного освещения, площадку для дрессировки собак, лавочки и столы для пикников. Пруд в общественном пространстве был наполнен водой, вокруг него высадили более 2,6 тысячи кустарников.

В августе сообщалось, что в пойме реки Чермянки, которая является притоком Яузы, возведут два памп-трека. Работы будут проводиться в рамках программы комплексного благоустройства этой местности.

В пятницу, 24 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в начале 2022 года на Воробьевых горах состоится открытие нового горнолыжного кластера. Он также рассказал, что на Воробьевых горах хотят построить бугельную канатку, сноуборд- и экстрим-парк, роллердром, санную трассу, трамплины для прыжков на лыжах, трамплин для сноуборда и фристайла Big Air.

Читайте также:
ДорогилавочкаБлагоустройство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Все мнения
О проекте