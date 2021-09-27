Новое общественное пространство появилось в районе Новокосино

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Россия, Москва, Восточный административный округ, район Новокосино Карта всех событий

Новое общественное пространство с игровой зоной и тренажерами появилось на востоке столицы. Об этом рассказали в понедельник, 27 сентября, в Комплексе городского хозяйства.

На территории организовали скейт-парк и памп-трек, велосипедную дорожку. Специалисты установили свыше ста опор наружного освещения, площадку для дрессировки собак, лавочки и столы для пикников. Пруд в общественном пространстве был наполнен водой, вокруг него высадили более 2,6 тысячи кустарников.

В августе сообщалось, что в пойме реки Чермянки, которая является притоком Яузы, возведут два памп-трека. Работы будут проводиться в рамках программы комплексного благоустройства этой местности.

В пятницу, 24 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в начале 2022 года на Воробьевых горах состоится открытие нового горнолыжного кластера. Он также рассказал, что на Воробьевых горах хотят построить бугельную канатку, сноуборд- и экстрим-парк, роллердром, санную трассу, трамплины для прыжков на лыжах, трамплин для сноуборда и фристайла Big Air.