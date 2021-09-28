Более двух тысяч москвичей подали заявки на участие в чемпионате «Абилимпикс»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Заявки на участие в отборочном туре VII Московского чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2021», который пройдет с 4 по 15 октября, подали 2027 человек.

Чуть больше половины из них — школьники (1085 человек). Кроме того, желание поучаствовать в конкурсе выразили 751 студент и 191 специалист. Соревнования помогут молодым людям сделать выбор относительно будущей профессии и места работы.

— До начала чемпионата «Абилимпикс-2021» осталось меньше недели. Это всегда большой праздник профессионального мастерства. Уверен, что и в этом году чемпионат откроет новые возможности его участникам. А работодатели, которые всегда следят за успехами конкурсантов, смогут увидеть лучших в разных компетенциях и пригласить их в свою команду, — отметил глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

В этом году в конкурсе будут участвовать представители 81 компетенции из различных профессиональных сфер. В их числе медицина, IT, экономика и финансы, промышленность, сфера услуг и питания и другие. Наиболее популярными направлениями оказались «Администратор баз данных», «Дизайн плаката», «Переводчик», «Адаптивная физическая культура» и «Предпринимательство».

Оценивать конкурсантов будет большая команда экспертов, среди которых представители крупных работодателей, передает официальный сайт мэра Москвы.