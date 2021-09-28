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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Павильону «Умный город» на ВДНХ исполнилось пять лет. За это время в нем провели более 4,5 тысячи бесплатных экскурсий и порядка 750 образовательных мероприятий, а посетителями выставки стали более 465 тысяч человек.

«Умный город» представляет собой центр цифровых технологий столицы, который включает электронные сервисы, делающие жизнь горожан комфортнее и безопаснее. Кроме того, здесь можно познакомиться с инновационными разработками, которые будут доступны москвичам в ближайшее время.

В честь дня рождения в павильоне до 3 октября пройдут праздничные мероприятия, всем посетителям будут вручать памятные призы.

— На ВДНХ некогда были представлены ведущие достижения советской промышленности, строительства, сельского хозяйства. Экспозиция павильона «Умный город» — это достижения цифровой Москвы, мегаполиса нового поколения, где технологии служат человеку, делают его жизнь комфортной и безопасной. Экспозиция павильона полностью интерактивна: здесь нет плакатов и неподвижных объектов, — рассказал глава столичного Департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко.

Он отметил, что любую технологию в павильоне можно протестировать на себе и понять, как она может применяться, пишет официальный сайт мэра Москвы.

25–26 сентября на ВДНХ проходил фестиваль технических достижений «Техносреда». За два дня его посетили почти 150 тысяч жителей и гостей Москвы.