Лянка Грыу рассказала, как ей удалось начать актерскую карьеру в США

Фото: Instagram / lyanka22

Российская актриса театра и кино Лянка Грыу переехала в США, чтобы попробовать построить карьеру в этой стране и покорить иностранного зрителя. При этом артистка также продолжает сниматься в России.

По словам Грыу, она приехала в Штаты по туристической визе и только через полгода пребывания в этой стране поняла, что хочет в ней остаться.

— Когда друзья спросили, чем я хочу заниматься в Америке, чем зарабатывать на жизнь, я ответила, что хочу делать кино. Это единственное, что я хорошо знаю в этой жизни. В итоге они помогли мне найти агента, — вспоминает актриса.

В настоящее время Грыу покоряет Голливуд. Один из фильмов с ее участием попал в программу Нью-Йоркского кинофестиваля. В то же время она участвует и в проектах в России. Так, недавно на Первом канале вышел сериал «Русские горки», в котором Грыу сыграла главную роль.

Актриса призналась, что для съемок в российском сериале ей приходилось проводить много времени в дороге. Иногда переезды с места на место занимали по 30 часов, сообщает Starhit.

В 2019 году Лянка Грыу вошла в Гильдию американских актеров.

Артистка замужем за режиссером и композитором Михаилом Вайнбергом. Пара поженилась в 2010 году. В 2011 году у супругов родился сын Максим.

В 2020 году Грыу рассказала, что была на грани развода с Вайнбергом.