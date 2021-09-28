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Андрей Бочкарев рассказал о строительстве коммерческой недвижимости в Москве

Анастасия Колоскова

Город
Андрей Бочкарев рассказал о строительстве коммерческой недвижимости в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В этом году в Москве ввели в эксплуатацию около 1,4 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости, что почти в три раза больше плановых ожиданий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что связанные с ограничениями на фоне пандемии коронавирусной инфекции опасения не оправдались и в Москве сохранился позитивный тренд на строительство коммерческой недвижимости.

— В этом году объемы строительства офисных и торговых центров, складов, гостиниц и корпусов промышленных предприятий превзошли плановые показатели, — заявил заммэра.

По его словам, с начала 2021 года уже ввели в эксплуатацию 58 различных коммерческих объектов, чья общая площадь составляет порядка 1,4 миллиона квадратных метров, тогда как планировалось возвести 36 объектов чуть более чем на 500 тысяч квадратных метров. За этот период построили 16 гостиници и апарт-отелей, 14 торговых центров, 14 офисно-деловых комплексов, семь складских комплексов и семь промышленных объектов.

— Столичный рынок коммерческой недвижимости остается привлекательным для инвесторов. Уже сегодня инвесторы оформлены десятки разрешений на строительство таких объектов. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие годы объемы строительства коммерческой недвижимости будут только расти, — пояснил глава Строительного комплекса.

Андрей Бочкарев отметил, что строительство коммерческой недвижимости играет важную роль в создании комфортных условий жизни и развития экономики города.

— Эти комплексы, расположенные в разных районах города, удовлетворяют потребность москвичей в магазинах или сервисных услугах. В то же время это и рабочие места в шаговой доступности для тысяч людей, к тому же такие объекты генерируют налоговые отчисления в бюджет города, — подчеркнул заммэра.

До этого Андрей Бочкарев рассказал, что за восемь месяцев текущего года в Москве построили около 60 объектов социальной инфраструктуры.

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