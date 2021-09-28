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Политолог пояснил, почему россияне поедут в новые сибирские города

Ирина Игнатенко

Общество
Политолог пояснил, почему россияне поедут в новые сибирские города
зима в Сибири / Фото: https://pixabay.com/ru

Россияне будут готовы переехать в новые сибирские города, если им предложат высокие заработныне платы, а также будет созданаразвитая инфраструктура, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» политолог Александр Вершинин.

По мнению эксперта, современные люди стремятся заработать как можно больше денег, чтобы жить в достатке, поэтому суровый сибирский климат не станет преградой, если человек будет видеть перспективы для карьерного роста.

— Люди сейчас прежде всего думают о своем будущем и о том, как обеспечить свою семью. И тут, поверьте, климат приоритетом не является, — отметил он.

Политолог также отметил, что Сибирь в будущем может стать одним из самых привлекательных регионов для проживания, а строительство новых городов в регионе укрепит российскую экономику.

Идея о строительстве новых городов в Сибири была озвучена Сергеем Шойгу в августе. Он выступил с предложением создать «три, а лучше пять» городовс населением до миллиона жителей.

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