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Первая измеряющая шум камера появилась в Москве

Анастасия Колоскова

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Первая измеряющая шум камера появилась в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Чистые пруды Карта всех событий

В Москве установили первую камеру, которая измеряет шум. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), отметив, что речи о штрафах пока не идет.

— В тестовом режиме сейчас работает одна камера, измеряющая шум проезжающего транспорта. Пока речи о штрафах не идет, так как камеры в первую очередь должны пройти сертификацию в Росстандарте. Помимо сертификации камеры необходимо будет также утвердить методику измерения шума, — рассказали в ЦОДД, уточнив, что подобный документ могут утвердить только после внесения изменений в законодательство.

По сообщению ведомства, после принятия соответствующих документов камеры будут устанавливать в тех местах, где местные жители жалуются на шум от транспорта.

В ЦОДД также сообщили, что в настоящее время шумомер работает в районе Чистых прудов, жители которых неоднократно обращались с жалобами на шум, передает РИА Новости.

8 сентября Сергей Собянин внес в Мосгордуму пакет поправок в столичное и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время. Так, в столице планируют запретить использовать машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями. Нынешних штрафов в этой сфере недостаточно, поэтому их будут увеличивать в десять раз — с 500 до 5000 рублей.

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