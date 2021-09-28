Диетолог Ковальков рассказал, как бороться с обвисанием кожи при похудении

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Российский диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков рассказал, что нужно использовать для того, чтобы кожа при похудении не растягивалась и не обвисала.

Он отметил, что для того, чтобы сохранить эластичность, необходим комплексный подход, прибегать к которому нужно во время похудения, когда проблема с обвисанием кожи еще не стоит так остро. Особенно это касается тех, кто хочет прийти в форму и сбросить более 20 килограммов после 35-40 лет.

— Иногда, когда человек худеет на большое количество килограммов, у него начинает провисать кожа. Помогают в борьбе с этим препараты, которые содержат коэнзим Q10. Он увеличивает эластичность кожи почти в 5 раз, и из-за этого она подтягивается. И принимать его нужно и внутрь в виде таблеток, и снаружи в виде кремов, лосьонов и бальзамов. Руки массажиста, конечно, никто не отменял. И хорошо, если вы ходите к косметологу, который вам делает необходимые инъекции в проблемные зоны, где может провиснуть кожа. Улучшается коллагеновая основа, и ничего не провисает, — объясняет эксперт в новом видео на своем YouTube-канале.

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