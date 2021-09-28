Андрей Бочкарев рассказал о реализации программы реновации в районе Зюзино

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Каховка, 23к5 Карта всех событий

Летом в столичном районе Зюзино по программе реновации ввели в эксплуатацию две новостройки. В настоящее время на прилегающих к ним территориях завершили благоустройство. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что речь идет о домах, построенных на улице Каховке, 23, корпус 5, и Малой Юшуньской, 10, корпус 2.

— Указанные дома планируется передать под заселение до конца текущего года. Площадь прилегающих к домам благоустроенных территорий составляет 4,1 тысячи квадратных метров. В рамках благоустройства были установлены малые архитектурные формы на детских и спортивных площадках, а также выполнено озеленение в полном объеме, — рассказал заммэра.

По его словам, взаимоувязка программ реновации и «Мой район» обеспечивает жилую застройку комфортными и благоустроенными общественными пространствами. Территории озеленяются, на них появляются спортивные ядра и ухоженные дворы. Таким образом все жители района получат обновленную городскую среду.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в свою очередь добавил, что в районе Зюзино уже подобрали 13 «стартовых» площадок, мощность которых превышает 140 тысяч квадратных метров. В общей сложности в рамках программы реновации новое жилье получат 47,6 тысячи человек из 182 старых домов. Это почти половина от общего количества жителей района.

— На территории района Зюзино в рамках программы благоустройства 2021 года выполнено комплексное благоустройство территории кварталов 8, 11, 15 — от Чонгарского бульвара до Нахимовского проспекта — с обустройством пешеходных маршрутов к станциям метрополитена. Общая площадь территории — 45,9 гектара. Работами были охвачены 36 дворов, территории двух образовательных организаций и четыре сквера, — уточнил префект Юго-Западного административного округа Олег Волков.

Здесь провели реконструкцию двадцати детских и семи спортивных площадок, обустроили восемь площадок тихого отдыха. Кроме того, на территории установили два фонтана и отремонтировали асфальтобетонное покрытие тротуаров и проезжих частей, а также проложили удобную дорожно-тропиночную сеть для пешеходов.

Преображение коснулось и Черноморского бульвара — на участке от Азовской улицы до Симферопольского бульвара. Здесь появились новые рекреационные зоны для детей, молодежи и пожилых жителей. Бульвар украсил стилизованный под шхуну фонтан.

Помимо этого, столичный департамент капитального ремонта в рамках программы «От дома до дома» занимается благоустройством Чонгарского бульвара. Также ведутся работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности территории, которая прилегает к строящимся станциям метрополитена «Зюзино» и «Каховская».

26 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в районе Зюзино в октябре 2021 года начнется первый переезд горожан в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы.