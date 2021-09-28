На каких условиях: смогут ли США пользоваться российскими военными базами в Азии

Фото: The U. S. Army / Master Sgt. Sean M. Worrell

Российские военные базы в Центральной Азии нужны американцам, чтобы реагировать на террористические угрозы в Афганистане. Однако сотрудничество должно быть выгодным и для России: только в этом случае страны смогут договориться. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, комментируя новость о недавних переговорах России и США.

По словам специалиста, российские базы в Центральной Азии могут стать для американских военных опорными объектами.

— Американцы хотят иметь возможность использовать российские базы. Сегодня они не очень нужны, но могут потребоваться уже завтра, потому что ситуация в Афганистане крайне неопределенная, — рассказал эксперт.

Американцы до августа надеялись на то, что получится сформировать в Афганистане переходное правительство, отметил политолог. Однако потом ситуация резко изменилась: талибы* быстро захватили власть, сейчас их поведение по-прежнему непредсказуемо, подчеркнул собеседник «ВМ».

Макаркин заметил, что Россия не отдаст свои базы американцам в случае успешных переговоров, однако может позволить им находиться там.

— Возможно использование российских военных объектов на определенных условиях. Американцы могут быть приглашены на них как гости. Но вопрос — на каких условиях и какие будут механизмы контроля, — рассказал специалист.

Эксперт отметил, что Россия может выдвинуть самые разные условия для сотрудничества с американскими военными: например, договориться о том, что они покинут российские базы по первому требованию.

В любом случае присутствие американцев не будет представлять опасность для России, предположил политолог.

— Если базы будут под нашим контролем, то почему нет? Американцы не смогут управлять этими объектами. Поэтому здесь проблем я не вижу. Но захотят ли американцы быть гостями у страны, с которой у них плохие отношения, — тоже вопрос, — заключил специалист.

Издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Россия и США провели переговоры об использовании американскими военными российских баз в Центральной Азии. Отмечается, что Россия не дала никаких обещаний американцам.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.