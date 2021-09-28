СМИ узнали о планах США использовать российские военные базы в Азии

Фото: The U.S. Army/Master Sgt. Sean M. Worrell

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Марк Милли и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на встрече, которая проходила в Финляндии, обсудили возможность использования американскими военными российских баз в Центральной Азии. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что Герасимов не дал каких-то обещаний своему коллеге. Журналисты утверждают, что данная тема затрагивалась, так как администрация президента США Джо Байдена после вывода войск из Афганистана ищет новые возможности для отслеживания и реагирования на террористические угрозы, которые могут исходить из страны.

— Хотя США и Россия обеспокоены угрозой терроризма, идея работы с Россией по противостоянию терроризму чревата вызовами, особенно в политическом отношении, — сказано в публикации.

Представитель Кремля отказался комментировать американскому изданию эту информацию.

Герасимов и Милли встречались в городе Вантаа, в 40 километрах от Хельсинки, 22 сентября. В Минобороны РФ сообщили, что они обсудили вопросы, «представляющие взаимный интерес», и добавили, что встреча была конструктивной, передает РБК.

В мае WSJ писала, что США рассматривают возможность размещения своих военных баз в Узбекистане и Таджикистане, граничащих с Афганистаном. В качестве вариантов для размещения баз Белый дом также рассматривал арабские страны и корабли ВМС в море. Эти варианты будут прорабатываться, если размещение в соседних с Афганистаном странах окажется невозможным, отмечало издание.

12 сентября власти Судана захотели изменить соглашение о военной базе с Россией. Судан рассчитывает, что российские власти предоставят республике пакет экономической помощи в течение пяти лет эксплуатации объекта. Они готовы взамен продлить срок его аренды до 25 лет.