Власти Судана захотели изменить соглашение о военной базе с Россией

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Власти Судана хотят внести правки в соглашение о строительстве военно-морской базы России в Порт-Судане на берегу Красного моря. Об этом сообщило в субботу, 12 сентября, военное ведомство страны.

Судан рассчитывает, что российские власти предоставят республике пакет экономической помощи в течение пяти лет эксплуатации объекта, и готовы взамен продлить срок его аренды до 25 лет.

Отмечается, что Россия пока не ответила на данное предложение. Министерства иностранных дел РФ и Судана эту информацию пока тоже не комментировали, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Судане. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента 1 июля.

Россия и Судан подписали соглашение о создании пункта базирования ВМФ России в Красном море в декабре 2020 года. По его условиям Москва сможет разместить на базе не более 300 человек и не более четырех судов, в том числе с ядерной энергетической установкой. Договор должен был действовать в течение 25 лет и автоматически продлиться еще на десять, если ни одна из сторон за год до истечения очередного периода не уведомит другую о планах остановить его действие.