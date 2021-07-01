Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о создании пункта ВМФ в Судане

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Судане. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента в четверг, 1 июля.

Согласно законопроекту, Судан соглашается на создание и размещение на территории страны пункта материально-технического обеспечения, а также на развитие и модернизацию его инфраструктуры. Он будет использоваться для ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа российских военных кораблей, отмечается в тексте документа на сайте.

Россия и Судан подписали соглашение о создании пункта базирования ВМФ России в Красном море в декабре 2020 года. По его условиям Москва сможет разместить на базе не более 300 человек и не более четырех судов, в том числе с ядерной энергетической установкой. Договор должен был действовать в течение 25 лет и автоматически продлиться еще на десять, если ни одна из сторон за год до истечения очередного периода не уведомит другую о планах остановить его действие.