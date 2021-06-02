«Истерические конвульсии»: зачем России военно-морская база в Судане

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В Судане правит проамериканское правительство, которое всячески противостоит российскому присутствию в этой африканской республике. И пока ситуация не изменится, прийти к консенсусу Москве и Хартуму не удастся. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал кандидат политических наук, профессор Центра политических исследований России Вадим Козюлин, комментируя ситуацию с созданием российской базы в Судане.

Москва и Хартум подписали соглашение о создании пункта базирования ВМФ РФ в Красном море в декабре прошлого года. По его условиям Россия сможет разместить на базе не более 300 человек и не более четырех судов, в том числе с ядерной энергетической установкой. Договор должен был действовать в течение 25 лет и автоматически продлиться еще на десять, если ни одна из сторон за год до истечения очередного периода не уведомит другую о планах остановить его действие. Теперь же власти Судана объявили о пересмотре соглашения. Как сообщил начальник генерального штаба республики Мухаммед Усман аль-Хусейн, решение было принято из-за положений документа, «которые наносят вред Судану».

По словам Козюлина, долгие годы представители этого государства предлагали России установить форпост на своей территории, а когда Москва дала добро, в самой республике «произошла политическая пертурбация»:

— Мы в некоторой степени сами виноваты, что долго шли к созданию флота на Красном море.

Для нынешней проамериканской власти в Судане этот флот «как кость в горле», поэтому руководство страны будет предпринимать все возможные шаги, чтобы минимизировать российское влияние, отмечает эксперт. Он подчеркнул, что база Москве нужна, поскольку это выход к Красному морю и Аденскому заливу, а также возможность контролировать ситуацию в акватории.

— Новая власть сейчас пытается выжать из нас максимально выгодные для себя условия сделки. Они отлично понимают, что присутствие на африканском континенте для России — стратегически важная миссия. Однако выпады официального Хартума — это временные политические маневры, которые вызваны сложной экономической обстановкой. Новое правительство, несмотря на свои прозападные амбиции, уже успело привести страну к экономическому дну. Кроме того, там очень непростая ситуация с эпидемической ситуацией на фоне COVID-19. И есть все шансы, что после всех этих истерических конвульсий Судан сам активно начнет идти на диалог по сохранению флота России на своей территории, — сказал собеседник «ВМ».

Обратного сценария, по его словам, и быть не может, поскольку Россия является стратегически важным для Судана партнером:

— В целом у нас там очень хорошие позиции. Они пользуются и покупают наше оружие. Мы инвестируем немаленькие деньги в их добывающую отрасль. Более того, суданцы у нас многому учатся в части военного дела и медицины.

Эксперт добавил, что Москве сейчас следует немного подождать и не устраивать панику:

— Новая политическая верхушка, ориентированная на США, очень быстро приведет страну к коллапсу, и деньги за аренду российского флота им еще ох как понадобятся.

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