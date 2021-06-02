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Судан подтвердил пересмотр соглашения с Россией по морской базе
Фото: скриншот видео с YouTube-канала TENNIS

Судан подтвердил пересмотр соглашения с Россией по морской базе

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Власти Судана пересматривают соглашение с Россией по морской базе. Об этом рассказал начальник генерального штаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн.

По словам военного, такое решение было принято из-за положений документа, «которые наносят вред Судану». Аль-Хусейн отметил, что соглашение было подписано при прежнем режиме, однако не прошло ратификацию в соответствии с установленной международным правом процедурой.

Глава генштаба также заявил, что пересмотр соглашения с тем, чтобы «определить интересы Судана» и «достичь выгоды для себя», обсуждался на последних переговорах с российской стороной.

Кроме того, аль-Хусейн заявил об открытости Судана к военному сотрудничеству с США, сообщает ТАСС со ссылкой на суданский телеканал Blue Nile.

Напомним, в 2020 году Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Он был предназначен для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа российских военных кораблей.

В апреле 2021 года появились сообщения о том, что Судан заморозил действие соглашения, однако в российском посольстве в стране заявили, что это не соответствует действительности.

Читайте также: Судан приостановил действие соглашения с Россией о создании морской базы

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