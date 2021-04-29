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Посольство РФ опровергло сообщения о приостановке соглашения о базе ВМФ в Судане
Фото: mil.ru / Минобороны России

Посольство РФ опровергло сообщения о приостановке соглашения о базе ВМФ в Судане

Юлия Курганова

Внешняя политика

Сообщения о заморозке соглашения между Суданом и РФ о создании морской базы на территории республики не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщило посольство России в Судане в соцсети Facebook.

— В связи с появившимися в региональном и суданском информационном пространстве сообщениями о якобы приостановке реализации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации на территории Республики Судан посольство подчеркивает, что указанные утверждения не соответствуют действительности, — сказано в посте.

В среду, 28 апреля, канал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил о том, что Судан заморозил действие соглашения, которое было подписано Россией с прежним режимом республики. Отмечалось, что российскую сторону уведомили об этом решении.

В декабре 2020 года стало известно, что Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Он был предназначен для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа российских военных кораблей. Численность персонала не должна превышать 300 человек.

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