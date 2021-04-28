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Судан приостановил действие соглашения с Россией о создании морской базы на территории страны. Об этом стало известно в среду, 28 апреля.

Соглашение будет приостановлено до его утверждения законодательным органом страны. Договоренность между странами была заключена в декабре прошлого года. Россия планировала создать в африканской стране пункт материально-технического обеспечения ВМФ.

Российские военные смогли бы им пользоваться для ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа. Численность персонала не могла бы превышать 300 человек. Страны планировали заключить соглашение на 25 лет, отмечает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Ранее американские СМИ заявили о «беспрецедентной военной мощи» России в Арктике.

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