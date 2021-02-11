Посольство РФ призвало США не «бряцать оружием» на Черном море

Фото:youtube.com/RT на русском

Посольство РФ в Вашингтоне призвало военных США перестать искать предлоги для присутствия в Черном море.

Посольство ретвитнуло в своем аккаунте в Twitter сообщение Шестого флота ВМС США о совместных американо-турецких учениях в Черном море с участием двух эсминцев и двух разведывательных самолетов P-8A.

— Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатах. Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве, — сказано в заявлении российского посольства

Дипломаты предположили, что американскому флоту «не терпится найти врага в Черном море».

We call on the 🇺🇸 military to stop reckless ⚔️ saber rattling and mind their business in the territorial waters of the United States. The peace and security of the #BlackSea need no alien interference. https://t.co/Pi2MWcLgHu — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) February 10, 2021

Читайте также: НАТО усилила свое присутствие в Черном море