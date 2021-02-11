Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Посольство РФ призвало США не «бряцать оружием» на Черном море
Фото:youtube.com/RT на русском

Посольство РФ призвало США не «бряцать оружием» на Черном море

Юлия Курганова

Внешняя политика

Посольство РФ в Вашингтоне призвало военных США перестать искать предлоги для присутствия в Черном море.

Посольство ретвитнуло в своем аккаунте в Twitter сообщение Шестого флота ВМС США о совместных американо-турецких учениях в Черном море с участием двух эсминцев и двух разведывательных самолетов P-8A.

— Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатах. Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве, — сказано в заявлении российского посольства

Дипломаты предположили, что американскому флоту «не терпится найти врага в Черном море».

Читайте также: НАТО усилила свое присутствие в Черном море

ВМС СШАЧерное морепосольство России
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Все мнения
О проекте