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Москвичи смогут проверить сердце и посетить лекцию кардиолога в центрах госуслуг

Анастасия Колоскова

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Москвичи смогут проверить сердце и посетить лекцию кардиолога в центрах госуслуг
Фото: М. Мишина / официальный сайт мэра Москвы

29 сентября центры госуслуг «Мои документы» проведут акцию, приуроченную ко Всемирному дню сердца. Посетителям 25 центров предложат сделать кардиограмму и посетить лекцию кардиолога.

— Наша глобальная цель — создать для москвичей все возможности для ведения здорового образа жизни, ведь это залог активного долголетия. Для ее достижения нужна не только развитая городская инфраструктура, ранняя диагностика заболеваний, как, например, в программе «Здоровая Москва» или при экспресс-проверке организма в МФЦ, но и информирование горожан, привлечение их внимания к вопросам здоровья, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В настояще время в 25 офисах госуслуг «Мои документы» установлены кардиокресла, с помощью которых москвичи смогут снять электрокардиограмму за одну минуту, не обращаясь к врачам.

Чтобы пройти исследование на кардиокресле, посетителю нужно ввести на экране номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и действовать по инструкции. После процедуры документ с кардиограммой можно будет увидеть в электронной медицинской карте. Она будет доступна также терапевту и профильным специалистам.

Анастасия Ракова отметила, что после прохождения кардиограммы посетители смогут получить билет на паблик-ток с врачом-кардиологом. В формате открытого приема доктор расскажет о необходимых исследованиях и даст рекомендации по здоровому образу жизни. Также центры госуслуг подготовили онлайн-мероприятия и мастер-класс для детей.

— Мы надеемся, что это поможет москвичам внедрить здоровые привычки, — подчеркнула заммэра.

29 сентября на странице @mydocs_mos в сети Instagram появятся советы по сохранению здоровья сердца.

Во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ 29 сентября состоятся детские мастер-классы, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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