Эксперт рассказал, сколько россияне тратят на бензин

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Примерно три процента от общих расходов россиян занимают бензин и другие виды топлива. Эта цифра различна для горожан и жителей сельской местности. Об этом заявил член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский в ходе пресс-конференции «Топливный кризис. Сколько будет стоить бензин и дизель в октябре?» в эфире Общественной службы новостей.

— Цифры разнятся от региона к региону, сельская местность это или город. Не только же личным транспортом пользуются, но троллейбусом, метро. Здесь доля может быть три–четыре процента, — сказал он.

Кроме того, Жуковский отметил, что долю расходов россиян на бензин точно оценить сложно.

В начале сентября о снижении цен на топливо в стране сообщил Росстат. Согласно статистике, средняя цена за литр бензина к 6 сентября достигла 48,93 рубля, за литр дизельного топлива — 50,62 рубля. Подобная тенденция наблюдалась в России впервые за минувший год.

Однако в дальнейшем топливо не продолжит дешеветь, заявил «Вечерней Москве» первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашимхин. По его словам, снижение, которое наблюдалось, является «единственным и окончательным». Анализ оптовых рыночных цен не предвещает хороших новостей для водителей, пояснил он.