Россиянам рассказали, стоит ли ждать дальнейшего падения цен на топливо

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В России зафиксировано падение розничных цен на топливо: стоимость бензина снизилась на 0,3 процента, а дизельного топлива на 0,1 процента. Однако в дальнейшем топливо не продолжит дешеветь, заявил «Вечерней Москве» первый вице-президент Российского топливного Союза Олег Ашимхин.

По его словам, снижение, которое мы наблюдаем сегодня, является «единственным и окончательным». Анализ оптовых рыночных цен не предвещает хороших новостей для водителей, пояснил Ашимхин.

— Я думаю, это единственное и окончательное снижение. Оптовые цены у нас сейчас высокие. Несогласованность розничных и оптовых цен достаточно серьезно ощущается для независимых участников розничного рынка, — прокомментировал специалист.

Другие эксперты, опрошенные «ВМ», также выразили сомнения в том, что падение цен обусловлено экономическими причинами.

О снижении цен на топливо в стране сообщил Росстат. Согласно статистике, средняя цена за литр бензина к 6 сентября достигла 48,93 рубля, за литр дизельного топлива – 50,62 рубля. Подобная тенденция наблюдается в России впервые за минувший год.