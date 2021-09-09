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Цены на бензин в России упали впервые за год

Юлия Курганова

Экономика
Цены на бензин в России упали впервые за год
Фото: pixabay.com

За первую неделю месяца, с 30 августа по 6 сентября, средние розничные цены на топливо в России упали впервые за год.

Из данных Росстата следует, что в среднем бензин подешевел на 15 копеек, до 48,93 рубля за литр, а дизтопливо — на семь копеек, до 50,62 рубля за литр.

Так, цена на АИ-92 упала на 17 копеек, до 45,99 рубля, на АИ-95 — на 16 копеек, до 49,82 рубля, на АИ-98 — на восемь копеек, до 57,57 рубля за литр.

По данным Министерства энергетики, в первую неделю сентября топливный рынок находился в сбалансированном состоянии, ценовая ситуация продолжила улучшаться. Несмотря на ремонты на ряде российских НПЗ, нефтяные компании выполняли обязательства по насыщению внутреннего рынка топливом, а объем торгов на бирже превышал нормативы ФАС и Минэнерго.

Отмечается, что вследствие данных факторов оптовые и розничные цены внутреннего рынка перешли к снижению. В дальнейшем розничные цены будут меняться темпами, которые близки к уровню инфляции, добавили в министерстве.

Последний раз цены на топливо снижались в прошлом году: на бензин — с 7 по 14 сентября, а на дизель — с 14 по 21 сентября. Тогда бензин дешевел на одну копейку, до 45,74 рубля за литр, а дизельное топливо на две копейки, до 48,02 рубля.

За год цены на бензин выросли на 3,19 рубля — почти на 7 процентов. Дизтопливо поднялось в цене на 2,6 рубля, или на 5,4 процента.

Россия почти полностью сократила экспорт бензина для стабилизации рынка. 10 августа сообщалось, что с начала года стоимость топлива АИ-92 и АИ-95 увеличилась в России на 17 и 27 процентов соответственно. Не остановило подъем цен и решение чиновников поднять уровень выплат нефтяным компаниям из государственного бюджета в рамках демпфирующего механизма по стабилизации топливного рынка.

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