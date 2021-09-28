Что европейцу плохо, русскому — хорошо: почему России выгодна высокая цена на газ

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В ближайшее время стоимость газа в Европе может приблизиться к 1200 долларам за тысячу кубов. Для Европы эти значения крайне невыгодны, однако российский бюджет в таком случае значительно пополнится. Об этом «Вечерней Москве» рассказал экономист Вячеслав Зайченко, комментируя новость о значительном подъеме цен на газ в Европе.

Он отметил, что рост связан с дефицитом газа в европейских хранилищах.

— Осень для европейской части стала холодной, на фоне дефицита в Европе топлива образовалась искусственная небольшая паника. Никто не ожидал, что цены вырастут настолько значительно, — рассказал эксперт.

Зайченко отметил, что при сохранении тенденции в четвертом квартале 2021 года у европейцев не будет денег, чтобы приобрести газ: в бюджете такие средства не запланированы. Им придется сократить свои расходы, может даже возникнуть экономический кризис, предположил эксперт.

При этом высокая стоимость газа станет для Европы нормой, подчеркнул Зайченко.

— Цена от 800 до 1200 долларов будет вполне нормальной в ближайшее время. Главное, чтобы не больше, потому что это будет коллапс, — отметил собеседник «ВМ».

На стоимость газа в России рост цен в Европе никак не повлияет, уверен экономист. Он отметил, что в России система работает по-другому, страна точно не останется без сырья.

При этом российские корпорации получат значительную прибыль от повышенных цен, подчеркнул эксперт.

— Россия здесь только выигрывает — как политически, так и экономически. Крупные нефтегазовые корпорации получат огромные доходы. Бюджет страны наполнится так, что можно будет строить новые планы и проекты. Это просто фортуна, я бы сказал, — заключил Зайченко.

Цены на газ в Европе впервые в истории превысили тысячу долларов за тысячу кубов. Предыдущий рекорд был побит 15 сентября: тогда стоимость газа составила 963,9 доллара.