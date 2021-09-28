Цена на газ в Европе впервые в истории превысила тысячу долларов

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Стоимость фьючерсов за тысячу кубометров газа в Европе впервые в истории превысила тысячу долларов. Об этом во вторник, 28 сентября, свидетельствуют данные ICE Futures.

В 10:10 по московскому времени цена фьючерса по индексу TTF (самый ликвидный газовый хаб Европы — прим. «ВМ») достигла почти 1030 долларов.

До этого рекордная цена на газ в Европе была зафиксирована 15 сентября. Тогда цена за тысячу кубов газа в регионе составила 963,9 доллара.

В последнее время в Европе наблюдается рост цен на энергоносители. Аналитики связывают это с ростом спроса, который стал возможен после восстановления экономики. Одной из причин роста цен на газ могут быть опасения, связанные с низкой заполненностью газохранилищ в Европе, передает РИА Новости.

28 сентября стоимость барреля нефти марки Brent впервые с октября 2018 года превысила 80 долларов. Ноябрьских фьючерсы Brent достигли цены в 80,19 доллара за баррель. Аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар полагает, что рост цен на нефть связан с подорожанием газа.

Доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод заявил, что повышение цен на нефть марки Brent означает, что на отечественном нефтяном рынке происходят колебания, которые позволят России расширить свои услуги по экспорту черного золота и пополнить свой бюджет. В результате этих процессов укрепится и национальная валюта.