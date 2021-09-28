Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стоимость нефти Brent превысила 80 долларов впервые с осени 2018 года

Илья Ашуров

Сюжет: 

Рынок нефти
Экономика
Стоимость нефти Brent превысила 80 долларов впервые с осени 2018 года
Фото: sobyanin.ru

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с октября 2018 года превысила 80 долларов. Об этом во вторник, 28 сентября, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов Brent достигла 80,19 доллара за баррель. Таким образом в ходе торгов 28 октября нефть подорожала на 0,83 процента.

Аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар полагает, что рост цен на нефть связан с подорожанием газа.

— Спрос на нефть может вырасти на 500 тысяч баррелей в день, так как высокие цены на газ вынуждают потребителей переходить на другое сырье, — сказал он.

Также эксперт добавил, что подобная ситуация на рынке приведет к дефициту нефти, так как страны ОПЕК+ увеличивают добычу незначительно, передает РИА Новости.

Доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод заявил, что повышение цен на нефть марки Brent означает, что на отечественном нефтяном рынке происходят колебания, которые позволят России расширить свои услуги по экспорту черного золота и пополнить свой бюджет. В результате этих процессов укрепится и национальная валюта.

По его словам, был период, когда России приходилось искусственно сдерживать поставки нефти на мировой рынок, так как такие условия диктовали страны — члены ОПЕК, «теперь надобности в таких уступках больше нет».

Читайте также:
биржаНефтьЦены
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — время ответственности человека перед творением

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Старые иномарки: цены притормозят

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Все мнения
О проекте