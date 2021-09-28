Национальная родительская ассоциация оценила идею о сокращении количества контрольных в школах

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Большое количество проверочных и контрольных работ в российских школах убивает учебный дух у детей и мешает получению знаний. Сокращение числа проверок, организовать которое поручил президент России Владимир Путин, — долгожданная мера. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.

В понедельник, 27 сентября, президент России поручил сократить количество контрольных и проверочных работ. По словам лидера государства, такая мера позволит обеспечить «обоснованный режим контроля знаний». Предложение президента направили в Рособрнадзор, Министерство просвещения и региональные власти.

Как рассказал Гусев, поручение Путина — долгожданное. Дело в том, что в отношении количества проверочных работ для школьников на уровне регионов, муниципалитетов и конкретных образовательных учреждений много «самодеятельности».

— И дети сегодня находятся в перманентном состоянии контроля. Иногда контрольных мероприятий становится больше, чем обучающих, поэтому данное предложение — долгожданное и продуманное. Полностью поддерживаем. Мне кажется, что наведение системного порядка, которое поручено Рособрнадзору и Минпросвещению, — это то, что поможет (повысить качество образования — прим. «ВМ»). Глупее от этого дети точно не станут, — рассказал собеседник издания.

Гусев добавил, что контроль за уровнем усвоения материала школьниками должен быть не только эффективным, но и системным, предсказуемым для учеников и учителей. Эксперт подчеркнул, что большое количество проверочных работ в образовательных учреждениях «убивает дух и букву образования», а также вызывает лишний стресс и переживания у учащихся.