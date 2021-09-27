Владимир Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в российских школах

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил сократить количество контрольных и проверочных работ для учеников школ. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили на официальном сайте Кремля.

По словам лидера государства, такая мера позволит обеспечить «обоснованный режим контроля знаний».

— Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования, — написали в ходе подведения итогов заседания президиума Государственного совета, которое прошло 25 августа 2021 года.

Такое предложение президента России направили в Рособрнадзор, Министерство просвещения и региональные власти, передает официальный сайт Кремля.

Также в понедельник, 27 сентября, на заседании Совета безопасности РФ Владимир Путин заявил, что полученный за время пандемии коронавируса опыт необходимо использовать в будущем при создании алгоритма действий в случае повторения подобных ситуаций.

Он подчеркнул, что действия властей в этот тяжелый период были эффективными и быстро принятыми.