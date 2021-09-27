Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Владимир Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в российских школах

Виктория Сикерина

Общество
Владимир Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в российских школах
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил сократить количество контрольных и проверочных работ для учеников школ. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили на официальном сайте Кремля.

По словам лидера государства, такая мера позволит обеспечить «обоснованный режим контроля знаний».

— Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования, — написали в ходе подведения итогов заседания президиума Государственного совета, которое прошло 25 августа 2021 года.

Такое предложение президента России направили в Рособрнадзор, Министерство просвещения и региональные власти, передает официальный сайт Кремля.

Также в понедельник, 27 сентября, на заседании Совета безопасности РФ Владимир Путин заявил, что полученный за время пандемии коронавируса опыт необходимо использовать в будущем при создании алгоритма действий в случае повторения подобных ситуаций.

Он подчеркнул, что действия властей в этот тяжелый период были эффективными и быстро принятыми.

Читайте также:
ШколыВладимир Путинконтрольная работа
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Старые иномарки: цены притормозят

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Все мнения
О проекте