Сергей Собянин выделил 700 миллионов рублей на заготовку плазмы для лечения коронавируса

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Почти 700 миллионов рублей выделят для заготовки антиковидной плазмы в Москве. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 27 сентября.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что размер выделенных для этого средств составит 696,3 миллиона руб. Их них 510,8 миллиона рублей направят на заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов; 97,3 миллиона рублей — на переработку плазмы с целью производства лекарственного препарата крови «КОВИД-глобулин иммуноглобулин человека против COVID-19», а еще 88,2 миллиона рублей пойдут на выплаты донорам за сдачу плазмы с антителами.

— Кроме того, 7 сентября 2021 года в тестовом режиме на базе филиала ГКБ №1 имени Пирогова по адресу: улица Шаболовка, дом 57, был открыт пункт по заготовке плазмы с антителами к COVID-19. Прием доноров и заготовку плазмы осуществляет выездная бригада специалистов Центра крови имени Гаврилова, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Дополнительные средства и открытие донорского пункта должны увеличить заготовку плазмы в столице более чем в 2,5 раза — с 3,2 тонны до 8,2 тонны ежемесячно. Власти планируют, что до конца текущего года удастся заготовить до 21,9 тонны донорской крови, что позволит активнее использовать этот метода лечения.

До этого «Вечерняя Москва» в специальном материале разбиралась, какие нюансы существуют для тех, кто собирается стать донором антиковидной плазмы, и кому это противопоказано.