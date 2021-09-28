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Началось голосование заключительного этапа конкурса «Учитель года России — 2021»

Василий Плиткин

Общество
Началось голосование заключительного этапа конкурса «Учитель года России — 2021»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Стартовало голосование за участников конкурса «Учитель года России — 2021». Отдать свой голос может любой желающий.

В рамках конкурса также был запущен бот, который помогает в голосовании. Помощник появился в официальном сообществе Минпросвещения в мессенджере Viber.

Имя победителя станет известно 3 октября во время церемонии закрытия второго тура конкурса, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ. Также победителя поздравят 10 октября в Государственном Кремлевском дворце в рамках праздничного концерта, посвященного Дню учителя.

— Выигравший получит главный приз — Большого хрустального пеликана — и станет советником министра просвещения РФ на общественных началах, — говорится в сообщении.

В 2021 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит в Ростове-на-Дону. Такую возможность Ростовская область получила благодаря победе учителя математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Михаила Гурова в конкурсе в 2020 году, финал которого проходил в Волгограде.

В понедельник, 27 сентября, президент России Владимир Путин поручил создать телевизионное шоу «Учитель года» и продумать его финансирование.

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