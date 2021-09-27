Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Владимир Путин предложил создать телевизионное шоу «Учитель года»

Виктория Сикерина

Общество
Владимир Путин предложил создать телевизионное шоу «Учитель года»
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил создать телевизионное шоу «Учитель года» и продумать его финансирование. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили на официальном сайте Кремля.

Лидер государства отметил, что такая мера позволит лучше и шире освещать проводимый в России конкурс педагогов и развивать его.

— Правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению «Образование» обеспечить, начиная с 2022 года: широкое информационное освещение Всероссийского конкурса «Учитель года России», в том числе создание телевизионного шоу и его трансляцию, предусмотрев ежегодное финансирование из федерального бюджета, — написали на сайте в ходе подведения итогов заседания президиума Государственного совета, который прошел 25 августа 2021 года.

Также Владимир Путин добавил, что трансляция шоу должна обеспечиваться на общероссийском обязательном общедоступном телеканале.

На официальном сайте заключили, что выполнить такие поручения необходимо до 1 июля 2022 года, а предоставить промежуточный доклад — до 30 декабря 2021 года.

Ранее президент России поручил сократить количество контрольных и проверочных работ для учеников школ, чтобы обеспечить «обоснованный режим контроля знаний».

Также он подчеркнул, что необходимо совершенствовать систему оплаты труда российских педагогов. По словам Владимира Путина, зарплаты должны соответствовать требованиям национальной системы учительского роста.

Читайте также:
Владимир ПутинОбразованиетелешоу
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Старые иномарки: цены притормозят

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Все мнения
О проекте