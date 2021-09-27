Владимир Путин предложил создать телевизионное шоу «Учитель года»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил создать телевизионное шоу «Учитель года» и продумать его финансирование. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили на официальном сайте Кремля.

Лидер государства отметил, что такая мера позволит лучше и шире освещать проводимый в России конкурс педагогов и развивать его.

— Правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению «Образование» обеспечить, начиная с 2022 года: широкое информационное освещение Всероссийского конкурса «Учитель года России», в том числе создание телевизионного шоу и его трансляцию, предусмотрев ежегодное финансирование из федерального бюджета, — написали на сайте в ходе подведения итогов заседания президиума Государственного совета, который прошел 25 августа 2021 года.

Также Владимир Путин добавил, что трансляция шоу должна обеспечиваться на общероссийском обязательном общедоступном телеканале.

На официальном сайте заключили, что выполнить такие поручения необходимо до 1 июля 2022 года, а предоставить промежуточный доклад — до 30 декабря 2021 года.

Ранее президент России поручил сократить количество контрольных и проверочных работ для учеников школ, чтобы обеспечить «обоснованный режим контроля знаний».

Также он подчеркнул, что необходимо совершенствовать систему оплаты труда российских педагогов. По словам Владимира Путина, зарплаты должны соответствовать требованиям национальной системы учительского роста.