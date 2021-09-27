Владимир Путин поручил совершенствовать систему оплаты труда российских педагогов

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил совершенствовать систему оплаты трубы российских педагогов. Об этом в понедельник, 27 сентября, рассказали на официальном сайте Кремля.

Лидер государства отметил, что зарплаты должны соответствовать требованиям национальной системы учительского роста.

— Обеспечить разработку и представление предложений по совершенствованию системы оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций с учетом введения национальной системы учительского роста, — написали в итогах заседания президиума Государственного совета, которое прошло 25 августа 2021 года.

На официальном сайте Кремля добавили, что соответствующее поручение Владимир Путин направил в Министерство просвещения России и органы региональной власти.

Ранее президент России поручил сократить количество контрольных и проверочных работ для учеников школ. Он отметил, что такая мера позволит обеспечить «обоснованный режим контроля знаний».

Также в понедельник, 27 сентября, Владимир Путин объявил, что лидеры предвыборного списка партии «Единая Россия» возглавят профильные комиссии в своей партийной работе.