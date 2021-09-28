«Это как наркомания»: врач объяснил, как перестать пользоваться каплями от насморка

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Руководитель Клиники уха, горла и носа Игорь Баранован рассказал, что нужно предпринять, чтобы избавиться от зависимости от назальных спреев и капель.

Врач объясняет, что в первую очередь не нужно использовать капли при насморке дольше трех дней — после этого времени слизистая начинает неадекватно реагировать на препарат.

— Это как наркомания. Мы привыкаем, и необходимость капать повышается и повышается. Важно морально подготовить себя к отказу от капель: вам будет неприятно от одной до двух недель, и к этому нужно быть готовым, — объясняет доктор в эфире программы «Жить здорово».

Чтобы облегчить выздоровление, необходимо промывать нос три–четыре раза в день. После этого, по словам врача, необходимо использовать гормональные спреи, которые пациенту назначит лор.

— В некоторых случаях назначаются в течение шести дней гормональные препараты в виде таблеток, потому что многим тяжело перенести этот процесс адаптации, — поясняет врач.

Также специалист напоминает, что главная процедура при насморке — это промывание носа, а не использование капель. Промывать нос дважды в день можно в качестве профилактики ОРВИ и коронавирусной инфекции.

А врач-отоларинголог Иван Лесков объяснил, почему нельзя терпеть насморк. По его словам, надеяться, что насморк пройдет сам, не стоит. Если это недомогание игнорировать и не лечить, то оно может привести к серьезным осложнениям.