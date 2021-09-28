Отоларинголог рассказал, почему нельзя терпеть насморк

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Заложенность носа из-за осеннего похолодания многими людьми не воспринимается как проблема и игнорируется. Почему этого нельзя делать, рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.

По его словам, надеяться, что насморк пройдет сам, не стоит. Если это недомогание игнорировать и не лечить, то оно может привести к серьезным осложнениям.

— Если нос заложен, то, хотим мы того или нет, но сосудосуживающими препаратами пользоваться придется. Если этого не делать, то насморк может осложниться синуситом (воспалением слизистой оболочки околоносовых пазух), поскольку отек носа перекрывает пазухи, — сообщил врач в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что ограничиваться использованием сосудосуживающих препаратов не следует. Тем более что они вызывают привыкание и со временем приходится увеличивать дозировку. И чтобы не получить зависимость от этих препаратов, насморк необходимо лечить.

Лесков посоветовал промывать нос любыми солевыми растворами. Также при лечении помогут спрей или капли, содержащие интерферон. Если у человека зеленые выделения, то нужно добавлять препараты с антибиотиками, заключил отоларинголог.

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