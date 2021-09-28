Дикая лиса бегает по территории Сретенского монастыря в центре Москвы

Фото: Видео Москва-24

Россия, Москва, улица Большая Лубянка, 19с1 Карта всех событий

Территорию Сретенского монастыря в центре Москвы атаковала дикая лиса, которая безобразничает и распугивает прихожан. Об этом сообщается в Telegram-канале «Москва-24» во вторник, 28 сентября.

До сих пор не ясно, откуда оно взялось в обители, которая расположена в центре города. В Сети предположили, что лиса была домашней и сбежала от хозяев или была подброшена.

Священники монастыря обратились за помощью к МЧС.

В Департаменте ГОЧСиПБ корреспонденту «Вечерней Москвы» прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что спасатели уже выехали по заявке.

Накануне сообщалось, что в поселке Диксон в Красноярском крае к людям вышел маленький белый медвежонок, который, по предварительной информации, осиротел.